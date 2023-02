1. FC Union gewinnt bei RB Leipzig und bleibt Zweiter Der 1. FC Union Berlin hat in der Fußball-Bundesliga das Spitzenspiel des 20. Spieltages gewonnen und ist weiter erster Verfolger von Tabellenführer FC Bayer... dpa

Leipzig -Der 1. FC Union Berlin hat in der Fußball-Bundesliga das Spitzenspiel des 20. Spieltages gewonnen und ist weiter erster Verfolger von Tabellenführer FC Bayern München. Das Team von Trainer Urs Fischer gewann am Samstag dank einer Aufholjagd in der zweiten Halbzeit bei Pokalsieger RB Leipzig mit 2:1 (0:1) und verteidigte damit Platz zwei mit einem Punkt Rückstand auf den deutschen Rekordmeister.