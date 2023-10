10:2 in Nürnberg: Eisbären Berlin setzen Auswärtsserie fort

Nürnberg -Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den fünften Auswärtssieg hintereinander gefeiert. Am Dienstagabend gewann der Tabellenführer bei den Nürnberg Ice Tigers mit 10:2 (3:1, 4:1, 3:0). Patrice Cormier und Leonhard Pföderl erzielten je zwei Tore, außerdem trafen Eric Mik, Tobias Eder, Jonas Müller, Morgan Ellis, Frederik Tiffels und Marco Nowak für die Berliner, die ihre Chancen konsequent verwerteten.

Vor 6114 Zuschauern in der Nürnberger Arena waren die Hauptstädter von Beginn an äußerst effizient. Nach einem Puckverlust der Gastgeber in der eigenen Zone sorgte Mik für die frühe Führung. Nur neun Sekunden später traf Pföderl beim Comeback nach seiner Verletzungspause, kurz darauf schloss Eder eine schöne Kombination mit dem dritten Tor der Berliner ab. Die Franken zeigten sich allerdings nicht geschockt und konnten durch einen Treffer von Jake Ustorf verkürzen.

Nach der ersten Drittelpause stellte Cormier im Powerplay den alten Abstand wieder her. Roman Kechter antwortete für die Hausherren, doch erneut Cormier, Müller und Ellis sorgten mit ihren Toren innerhalb von drei Minuten dafür, dass die Hauptstädter auf 7:2 davonziehen konnten. Tiffels, Nowak und erneut Pföderl sorgten im Schlussabschnitt sogar für ein zweistelliges Ergebnis.