100. Bundesfinale „Jugend trainiert“

Berlin -Der bundesweite Sportwettbewerb „Jugend trainiert“ feiert in diesem Jahr das 100. Bundesfinale in Berlin. Bei dem Wettbewerb messen sich rund 4 500 Jugendliche noch bis zum 17. September in zehn olympischen Sportarten, darunter Triathlon, Fußball oder Schwimmen. Auch drei paralympische Sportarten sind vertreten.