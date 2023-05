13. Meistertitel für die Berlin Volleys: „Erfolg ist niemals langweilig“

Die Berliner Mittelblocker Anton Brehme und Nehemiah Mote hatten noch goldenen Glitter der Siegerehrung in den Haaren, als sie ihre Volleyballschuhe auszogen und Bier hineinkippten. Wie die Mischung aus Schweiß und Gerstensaft schmeckte, als sie aus ihren Schuhen tranken? Egal. Denn kurz darauf schlichen sich beide von hinten an Trainer Cedric Enard heran, um ihm das Gebräu über den Kopf zu kippen. Jede Mannschaft hat ihre Rituale, jede Meisterschaft ihre Dynamik – und das war erst der Anfang einer Berliner Nacht, in der die BR Volleys ihren siebten deutschen Meistertitel in Serie feierten.

Es war ihr 13. insgesamt. Damit zogen sie mit Rekordmeister VfB Friedrichshafen gleich, den sie in einer der kürzesten Finalserien überhaupt am Sonnabend vor 8554 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle mit 3:1 (25:18, 25:18, 16:25, 27:25) besiegt hatten. Nach Spielen stand es in der Best-of-five-Serie damit 3:0. „Ich bin sehr stolz, dass wir diesen Titel geholt haben“, sagte Vizekapitän Ruben Schott. „Das war für uns die beste Saison überhaupt“, freute sich Manager Kaweh Niroomand.

Die Spieler der BR Volleys feiern ihren Titel in der Kabine mit einer Bierdusche für Teamarzt Oliver Miltner. Andreas Gora/dpa

Seine Spieler trugen da schon alle das schwarze Meistershirt, auf dem stand: „Jetzt schlägt's 13 – Triple – Deutscher Meister 2023“. Die BR Volleys hatten zudem den Bounce House Cup sowie den deutschen Pokal gewonnen und damit alle nationalen Titel abgeräumt. Dominanz pur also. Und auch in der Champions League erreichten sie zum dritten Mal hintereinander das Viertelfinale und verschafften sich mit couragierten Auftritten Achtung in Europa.

Mit so einer Saison hatte vorher niemand rechnen können. Denn in Zuspieler Sergej Grankin, den Angreifern Benjamin Patch und Samuel Tuia, Libero Santiago Danani und Mittelblocker Jeff Jendryk hatten sich fünf Weltklassespieler teils recht kurzfristig aus Berlin verabschiedet. Doch wo Altes vergeht, kann Neues wachsen. „Früher glich unsere Hierarchie einem Weihnachtsbaum. Jetzt macht die flache Hierarchie dieses Team stark. Jeder wächst in seine Verantwortung rein“, hatte Niroomand schon nach dem Pokalsieg Ende Februar gesagt.

Die Finalserie gegen Friedrichshafen verdeutlichte noch mal, wie großartig sich das junge Berliner Team entwickelt hat, in dem Libero Sato und Außenangreifer Cody Kessel mit 31 Jahren die beiden Ältesten sind. Sie zeigte, wie sehr jeder jedem hilft, wie wichtig jeder Einzelne ist. Dass alles derart funktionierte, dass nicht mal der VfB Friedrichshafen es schaffte, das Berliner System zu knacken, sondern stattdessen vor allem beim Heimauftritt am Bodensee fast bemitleidenswert an die Wand gespielt wurde, ist ein Beleg dafür, dass Manager Niroomand und Trainer Enard das Team sehr gut zusammengestellt und durch die Saison geführt haben.

Großes Lob für Berlins Zuspieler Johannes Tille von seinem Manager

„Manchmal ist es ja gut, wenn der Deckel weg ist. Dann fangen alle an, zu wachsen“, sagte Niroomand am Sonnabend, während die Zuschauer in der Schmelinghalle noch Unterschriften und Selfies mit den Spielern sammelten, die sich langsam zum traditionellen Im-Bier-über-den-Boden-Rutschen in die Kabine verabschiedeten.

Eine besonders augenfällige Entwicklung zeigte Zuspieler Johannes Tille, der seine Chance nutzte, als sie sich bot. Der Bayer dirigierte das Team frisch, mutig, selbstbewusst, zeigte nicht nur im Zuspiel Qualität, sondern auch in Abwehr und Aufschlag. In allen drei Finalspielen wurde Tille, der in der Meisternacht 26 Jahre alt wurde, zum wertvollsten Spieler gewählt. „Er ist unheimlich schnell im Kopf“, sagte Manager Niroomand, „Johannes ist ein großer Gewinn für uns und den deutschen Volleyball. Er muss auch in der Nationalmannschaft eine Chance bekommen.“ Seinen Vertrag in Berlin hat Tille bereits um weitere drei Jahre verlängert, Niroomand setzt auf ihn ebenso wie auf Marek Sotola als Hauptangreifer, der bis 2025 unterschrieben hat.

Kurz nach dem Matchball liegen sich Spieler und Trainer der BR Volleys in den Armen. In der Mitte drückt Marek Sotola Ruben Schott. Moritz Eden/City Press

Im Großen und Ganzen bleibt die Stammformation zusammen. Das ist wichtig, weil Enard Berlin ja nach fünf Jahren verlässt. Das Publikum in der Schmelinghalle klatschte für ihn, als er mit Tränen in den Augen von einer fantastischen Reise bei den BR Volleys sprach, von fantastischen fünf Jahren mit fantastischen Spielern und einer großartigen Unterstützung durch den Klub. „Mit ihm verlieren wir einen überragenden Fachmann und Kommunikator, der unser Projekt, den Volleyball voranzubringen, verinnerlicht hat“, sagte Niroomand.

Da er in Beratung mit Enard längst den Briten Joel Banks (48) zu dessen Nachfolger bestimmt hat, versprach der Manager: „Wir werden auch in der nächsten Saison wieder eine starke Mannschaft haben.“ Das hört sich für Berliner Ohren prima an. Doch was ist mit Friedrichshafen und dem Rest der Bundesliga? Haben sie der Dominanz etwas entgegenzusetzen? Oder zieht die große Langeweile ein? Niroomand entgegnete, bevor er sich in die Meisternacht verabschiedete: „Erfolg ist niemals langweilig.“