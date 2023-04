13. Sieg in Serie: Bonn schließt zu Spitzenreiter Alba auf Die Telekom Baskets Bonn haben mit dem 13. Sieg in Serie in der Basketball-Bundesliga zu Spitzenreiter Alba Berlin aufgeschlossen. Die Rheinländer deklassier... dpa

Bonn -Die Telekom Baskets Bonn haben mit dem 13. Sieg in Serie in der Basketball-Bundesliga zu Spitzenreiter Alba Berlin aufgeschlossen. Die Rheinländer deklassierten medi Bayreuth mit 86:42 (42:19). Mit einer Bilanz von 26:2 Erfolgen bleiben die Bonner auf Rang zwei. Bayreuth (5:23) ist als Letzter in höchster Abstiegsgefahr.