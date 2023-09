158 Gründe, beim Istaf in Berlin die Leichtathletik zu feiern

Okay, Rosina Schneider ist nicht die bekannteste Athletin, die an diesem Sonntag im Berliner Olympiastadion (ab 13.30 Uhr) auftritt, wenn beim Internationalen Stadionfest (Istaf) die Leichtathletik gefeiert werden soll. Eine Feire hat der Veranstalter angesagt, trotz der medaillenlosen Weltmeisterschaften in Budapest, die gerade große Diskussionen darüber ausgelöst haben, weshalb die Weltspitze dem deutschen Sport weit enteilt zu sein scheint. Und immerhin hat Rosina Schneider kürzlich eine Medaille gewonnen. Zwei sogar, bei der U20 Europameisterschaft in Jerusalem. Nach der Goldmedaille im Hürdensprint wurde die 18-Jährige auch mit der 4x100-Meter-Staffel Erste. Und deshalb ist sie beim Istaf auch als Beweis dafür am Start, dass es in Deutschlands Leichtathletik-Nachwuchs gibt, der Leistung bringt, der hart trainiert - und am Ende mit internationalen Medaillen belohnt wird.

Istaf-Direktor Martin Seeber rechnet am Sonntag mit etwa 30.000 Zuschauern. Er hat im Stabhochsprung fünf Sechs-Meter-Springer am Start und im Diskus-Wettbewerb Olympiasiegerin Valarie Allman sowie die Olympiazweite Kristin Pudenz aus Potsdam und Speerwurf-Europameister Julian Weber aus Berlin. Seeber weiß, dass die ein- oder andere WM-Medaille noch ein paar tausend Zuschauer mehr ins Olympiastadion gezogen hätte, aber er will nicht klagen. Und einen einzelnen Grund für die Medaillendelle in der Leichtathletik sieht Seeber nicht: „Es sind viele Hebel, die da bewegt werden müssen.“ Und so bewegt er in Berlin die Hebel, die er mit seinem Team steuern kann. „Wir wollen mit unseren Events für die Leichtathletik begeistern, auch die Kids, die Jugendlichen. Dafür haben wir die Fanzone entwickelt, wo Selfies mit Athleten gemacht werden können. Die Kinder lieben das“, sagt Seeber.

640 Berliner Kinder rennen beim Schools Cup im Olympiastadion

640 Berliner Kinder rennen auch auf der blauen Bahn beim Schools Cup mit, nach Corona hat auch „Istaf macht Schule“ wieder Fahrt aufgenommen, an 30 Grundschulen in Berlin. „So haben wir den Altersschnitt der Zuschauer deutlich gesenkt“, erzählt Seeber. Er will das Istaf als Bühne verstanden wissen, auf der 158 Athleten am Sonntag eine eigene, spannende Geschichte mitbringen, die gefeiert werden kann. So wie Rosina Schneider vom SV Sulz in Baden-Württemberg, die kurz nach ihrem Abitur auf dem Sportinternat in Stuttgart in diesem Frühjahr ihre Bestzeit bei der EM in Israel um drei Zehntel gesteigert hat - und in 13,06 Sekunden über 100 Meter Hürden plötzlich U20-Europameisterin wurde. Am Sonntag beim Istaf, sagt Schneider, wolle sie „den älteren Athleten zeigen, dass wir jungen auch was können“.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Hürdenläuferin Rosina Schneider, Istaf-Direktor Martin Seeber und Weitspringerin Jazmin Sawyers freuen sich auf die Wettkämpfe am Sonntag im Berliner Olympiastadion. Jürgen Engler/imago

Das Istaf sieht sich durchaus als Sprungbrett für Talente. „Vor zehn Jahren hatte Gina Lückenkemper ihren ersten internationalen Lauf bei uns in Berlin“, sagt Seeber. Inzwischen ist Lückenkemper ein prägendes Gesicht der deutschen Leichtathletik, Sprint-Europameisterin, voriges Jahr WM-Bronzemedaillengewinnerin mit der 4x100-Meter-Staffel - in Budapest lief es allerdings auch für sie nicht wie erwünscht. Nach der WM erwischte sie dazu noch ein Infekt. Lückenkemper musste ihren Start beim Istaf absagen.

Für sie ist nun Lilith Belau (Jahrgang 2007) von den Neuköllner Sportfreunden ins Feld der Sprinterinnen gerutscht. Sie gilt als Riesentalent und wurde zuletzt Zweite bei den deutschen U18-Meisterschaften über 200 Meter. Auch über 110 Meter Hürden ist in Gavin Claypool ein Talent vom SCC Berlin am Start. Rosina Schneider hat sich über 100 Meter Hürden eine Zeit mit der 12 vor dem Komma vorgenommen. „Ob es in diesem Jahr schon klappt?“, fragt sie selbst, um fortzufahren: „Ich renn einfach. Ich will hier Erfahrung sammeln.“

Erfahrene Hürdenläuferinnen wie Cindy Roleder oder Pamela Dutkiewicz, die beide ihre Karriere beendet haben und Mütter sind, hatten Rosina Schneider Anfang August über Social Media zu den Medaillen in Jerusalem gratuliert. Das motiviert die junge Athletin, die genau an der Schwelle steht, an der Deutschland in allen Sportarten zahlreiche Talente verliert. Wer von den 23 Medaillengewinnern der U20-EM wird es auch bei den Erwachsenen in die internationale Leichtathletik-Spitze schaffen? „Viele hören nach dem Abi leider auf, weil andere Lebensumstände gegeben sind“, sagt Schneider. „Vielleicht ist das Umfeld ungünstig, vielleicht ist der Druck zu hoch. Bei vielen fehlen Bausteine, um das Leistungssportler-Leben möglich zu machen.“

Rosina Schneider will sich jetzt erst mal ein ganzes Jahr lang nur dem Leistungssport widmen: in die USA, nach Australien und Neuseeland reisen, um dort zu trainieren, dann zurückkommen nach Deutschland, um einen Beruf zu finden, der mit Sport kompatibel ist, ein Sport-, Design- oder Architekturstudium beginnen, es womöglich strecken, das Leben Baustein für Baustein auf den Sport ausrichten. „Olympia 2028 in Los Angeles oder 2032 in Brisbane ist natürlich ein Riesenziel“, sagt Rosina Schneider. „Ich bin noch voll jung - und Paris 2024 war bislang noch gar nicht in meinem Kopf.“ Doch dann katapultierte sie ihre Hürden-Bestzeit in Jerusalem. Seither denkt sie, wenn sie an Olympia 2024 denkt: „Vielleicht ergibt sich da ja noch was.“