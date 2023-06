DFB-Pokal verteidigt: RB Leipzig jubelt schon wieder in Berlin

RB Leipzig ist nach 2022 zum zweiten Mal DFB-Pokal-Sieger!

Die Sachsen besiegten in einem stimmungsvollen, aber nur selten fußballerisch hochklassigen Finale Ligakonkurrent Eintracht Frankfurt mit 2:0 (0:0). Dem scheidenden Trainer der Hessen, Oliver Glasner, blieb damit nach zwei äußerst erfolgreichen Jahren in der Main-Metropole der krönende Abschied verwehrt. 74.322 Zuschauer sahen stattdessen jubelnde Leipziger, die sich den Sieg erst in der Schlussphase verdienten.

Der Pokalverteidiger, der im letzten Jahr den SC Freiburg im Endspiel erst im Elfmeterschießen bezwungen hatte, startete gleich schwungvoll in die Partie. Dominik Szoboszlai bediente nach einem schnellen Angriff Timo Werner, doch der Stürmer schloss zu überhastet und auch zu lasch ab. Sein Schuss wurde sichere Beute von Eintracht-Torhüter Kevin Trapp (4.).

Die Frankfurter, deren Fans das Olympiastadion teilweise zur Hälfte in ein schwarz-weiß-rotes Fahnenmeer tauchten, bissen sich danach in die Zweikämpfe, waren für Leipzigs Edeltechniker unangenehm und eklig. Randal Kolo Muani hätte nach 16 Minuten fast von einem Aussetzer von Lukas Klostermann profitiert, ließ mit seinem Schutz auch das Netz zappeln - allerdings nur von außen.

Die beiden Chancen konnten allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass in den ersten 45 Minuten vor allem die beiden Abwehrreihen dominierten. Trapp und sein Gegenüber Janis Blaswich waren fast beschäftigungslos. Lediglich Christopher Nkunku in seinem wohl letzten Spiel für die Sachsen näherte sich noch einmal einem Treffer an (42.).

Der Stimmung auf den Rängen tat das natürlich keinen Abbruch. Die Anhänger der Hessen, die vor fünf Jahren an gleicher Stätte den sensationellen Pokaltriumph gegen den FC Bayern gefeiert hatten, machten das Finale zum ultimativen Fußball-Festtag.

Auch im zweiten Durchgang wurden die Zuschauer nicht mit rasantem Offensivfußball verwöhnt. Es dauerte fast 20 Minuten, bis Geburtstagskind Mario Götze Blaswich mit einem satten Schuss aufs kurze Ecke vor eine ernstere Bewährungsprobe stellte (64.). Frankfurt, so glaubte man, war in dieser Phase einem Torerfolg etwas näher.

Nkunku und Szoboszlai treffen für RB Leipzig

Die Schlussphase brach an, Glasner wechselte mutig, brachte Jesper Lindström für Sebastian Rode (70.), doch das Tor fiel auf der anderen Seite. Nkunku setzte in halblinker Position zum Dribbling an, sein Schuss wurde noch fies abgefälscht und trudelte für Trapp unhaltbar ins Tor (71.).

Ein Aufbäumen des letztjährigen Europa-League-Siegers blieb anschließend aus. Der Eintracht schwanden die Kräfte und Leipzig legte gar noch nach. Von Nkunku klug und mit Übersicht bedient, erzielte Szoboszlai unhaltbar für Trapp das 2:0 (85.). Für Trainer Marco Rose war es nach Stationen bei Borussia Mönchengladbach und bei Borussia Dortmund der erste Titelgewinn in Deutschland und auch Manager Max Eberl darf nun erstmals „etwas Blechernes“ in den Händen halten.

Für den internationalen Wettbewerb hat der Leipziger Titelgewinn zur Folge, dass Bayer Leverkusen neben dem SC Freiburg in der kommenden Saison in der Europa League antreten wird. Eintracht Frankfurt startet dagegen als deutscher Vertreter nur in der Conference League.