Manchester United hat vorerst den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz in der Premier League geschafft. Der englische Fußball-Rekordmeister siegte bei Leeds ...

2:0 in Leeds: United siegt dank später Tore

Leeds -Manchester United hat vorerst den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz in der Premier League geschafft. Der englische Fußball-Rekordmeister siegte bei Leeds United mit 2:0 (0:0) und hat mit 46 Punkten Lokalrivale Manchester City (45) überholt.

Vier Tage nach dem 2:2 im Liga-Hinspiel im Old Trafford erzielte Marcus Rashford in der 80. Minute per Kopf den glücklichen Führungstreffer für das Team von Trainer Erik ten Hag. Der 18 Jahre alte Alejandro Garnacho erhöhte fünf Minuten später auf 2:0. Die Gastgeber waren lange Zeit die bessere Mannschaft und verpassten mehrfach die Führung.

Nach übereinstimmenden Medienberichten war Alfred Schreuder (50) Zuschauer an der Elland Road und gilt als Top-Kandidat auf die Nachfolge von Jesse March, der Anfang Februar als Trainer von Leeds gehen musste. Schreuder war bis Januar Coach bei Ajax Amsterdam und trainierte zuvor unter anderem auch die TSG 1899 Hoffenheim.