2:4 in Ingolstadt: Coach hadert mit „Schlüsselmomenten“ Gegen das Spitzenteam aus Oberbayern verspielen die Hauptstädter erst in den Schlussminuten wichtige Punkte. Die will der Meister nun in den beiden verbleibe... dpa

ARCHIV - Ein Eishockeyspieler spielt den Puck. Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Ingolstadt -Die Eisbären Berlin verpassten es beim 2:4 gegen den ERC Ingolstadt, sich trotz einer starken kämpferischen Leistung etwas Luft im Abstiegskampf der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zu verschaffen. „Es hat definitiv nicht an mangelndem Einsatz gelegen“, sagte Trainer Serge Aubin am Montagabend. „Wir müssen einfach sicherstellen, dass wir in den Schlüsselmomenten richtig handeln.“