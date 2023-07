21. Etappe: Ehrenrunde mit olympischem Vorgeschmack

Saint-Quentin-en-Yvelines -Auf der Schlussetappe nach Paris bekommen die Zuschauer der 110. Tour de France einen kleinen Vorgeschmack auf die Olympischen Spiele 2024.

Der Start der 21. und letzten Etappe erfolgt am Sonntagnachmittag am Vélodrome National in Saint-Quentin-en-Yvelines. Dort finden ein Jahr später die olympischen Bahnwettbewerbe statt. Im Anschluss geht es durch das Département Yvellines, wo die Straßenrennen bei den Sommerspielen ausgetragen werden. In Paris angekommen, werden die klassischen Runden auf den Champs-Élysées gedreht. Mit der neunten Zieldurchfahrt endet die Tour.