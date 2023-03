240 Meter: Riibers Rekord sorgt für Diskussionen

Vikersund -Ein 240-Meter-Flug von Jarl Magnus Riiber hat in der Skisprung-Szene Diskussionen über eine Rekordmarke ausgelöst.

Der 25 Jahre alte Riiber ist eigentlich Nordischer Kombinierer, geht aber an diesem Wochenende als Vorspringer beim Skifliegen auf der Riesenanlage in Vikersund an den Start. In einem Testdurchgang flog der Norweger direkt auf 240 Meter und damit deutlich weiter als alle anderen Vorflieger.

Riiber ging allerdings ganz tief in die Hocke und griff mit einer Hand in den Schnee, wie bei Videoaufnahmen zu sehen war. Zunächst war offen, ob die Weite damit als Rekord für Nordische Kombinierer zählen würde. Für die Kombinierer gibt es keine Flug-Wettbewerbe, diese gab es bis zum aktuellen Winter auch nicht für die Skisprung-Frauen. Dass Kombinierer wie Riiber oder auch die Deutschen um Johannes Rydzek als Vorflieger an den Start gehen, wird häufiger praktiziert. Die Frauen sind am Sonntag (10.00 Uhr/ARD und Eurosport) erstmals im Weltcup auf der Weltrekord-Anlage in Vikersund gefordert.