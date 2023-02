3:0 gegen Friedrichshafen: BR Volleys überzeugen Die Berlin Volleys haben ihre Tabellenführung in der Volleyball-Bundesliga erfolgreich verteidigt. Am zweiten Spieltag der Zwischenrunde gewann der deutsche ... dpa

Berlin -Die Berlin Volleys haben ihre Tabellenführung in der Volleyball-Bundesliga erfolgreich verteidigt. Am zweiten Spieltag der Zwischenrunde gewann der deutsche Meister sein Gruppenspiel daheim gegen den Erzrivalen VfB Friedrichshafen nach einer beeindruckenden Vorstellung mit 3:0 (25:19, 25:20, 25:20). Vor 5284 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle verwandelte Marek Sotola gleich den ersten Matchball mit einem Ass. Die Volleys bauten damit ihre Tabellenführung vor dem Team vom Bodensee auf fünf Punkte aus.