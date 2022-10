3:0 gegen Herrsching: BR Volleys bleiben ungeschlagen Die Berlin Volleys haben am dritten Spieltag der Volleyball-Bundesliga ihren dritten Sieg geholt. Vor 4845 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle bezwang der ... dpa

Berlin -Die Berlin Volleys haben am dritten Spieltag der Volleyball-Bundesliga ihren dritten Sieg geholt. Vor 4845 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle bezwang der deutsche Meister am Samstag die Volleys Herrsching mit 3:0 (25:22, 25:15, 25:21). Herausragender Akteur beim Sieger war Außenangreifer Timothee Carle. Der eingewechselte US-Amerikaner Cody Kesel verwandelte am Ende den dritten Matchball zum Sieg.