3:0 gegen Schwerin: SC Potsdam steht im Finale Die Volleyballerinnen des SC Potsdam haben das Endspiel um die deutsche Meisterschaft erreicht. Die Brandenburgerinnen gewannen am Mittwochabend auch das zwe... dpa

ARCHIV - Potsdams Cheftrainner Guillermo Naranjo Hernandez gestikuliert. Jürgen Kessler/dpa/Archivbild

Potsdam -Die Volleyballerinnen des SC Potsdam haben das Endspiel um die deutsche Meisterschaft erreicht. Die Brandenburgerinnen gewannen am Mittwochabend auch das zweite Spiel im Playoff-Halbfinale gegen den Schweriner SC. Vor 2050 Zuschauern setzte sich Potsdam in der ausverkauften MBS-Arena mit 3:0 (30:28, 25:21, 25:22) durch. Nach dem 3:2-Erfolg in der ersten Begegnung beendete der Vizemeister die Serie Best-of-three gegen den Pokalsieger mit 2:0 Siegen.