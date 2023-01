3:0 gegen Zawiercie: BR Volleys triumphieren in Königsklasse Die Berlin Volleys haben ihr letztes Spiel in der Gruppenphase der Volleyball-Champions-League gewonnen. Der deutsche Meister setzte sich am Mittwochabend da... dpa

ARCHIV - Cedric Enard, Trainer der BR Volleys. Tom Weller/dpa/Archivbild

Berlin -Die Berlin Volleys haben ihr letztes Spiel in der Gruppenphase der Volleyball-Champions-League gewonnen. Der deutsche Meister setzte sich am Mittwochabend daheim gegen den polnischen Vertreter Warta Zawiercie dank einer tadellosen Leistung mit 3:0 (25:22, 25:17, 25:19) durch. Schon im Hinspiel hatten die Berliner mit einem 3:1 für eine große Überraschung gesorgt. Vor 5120 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle war Angreifer Ruben Schott der herausragende Akteur beim Sieger.