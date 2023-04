3:0 in Haching: BR Volleys ziehen locker ins Halbfinale ein Die BR Volleys haben sich auf dem Weg in das Halbfinale der Volleyball-Bundesliga nicht aufhalten lassen. Acht Tage nach dem deutlichen Erfolg über den TSV H... dpa

ARCHIV - Trainer Cedric Enard von den BR Volleys. Andreas Gora/dpa/Archivbild

München -Die BR Volleys haben sich auf dem Weg in das Halbfinale der Volleyball-Bundesliga nicht aufhalten lassen. Acht Tage nach dem deutlichen Erfolg über den TSV Haching München gewann der Titelverteidiger auch das zweite Spiel nach dem Modus „Best of three“ und qualifizierte sich so für das Halbfinale. Beim 3:0 (25:18, 25:20, 25:13 )-Sieg am Sonntag in der Bayernwerk Sportarena wurden die Berliner vor keine großen Probleme gestellt.