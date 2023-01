3:0-Sieg: BR Volleys triumphieren in der Königsklasse Die Berlin Volleys haben in der Volleyball-Champions-League ihre Chance aufs Weiterkommen auf eindrucksvolle Art und Weise gewahrt. Am vorletzten Spieltag de... dpa

Pasardschik -Die Berlin Volleys haben in der Volleyball-Champions-League ihre Chance aufs Weiterkommen auf eindrucksvolle Art und Weise gewahrt. Am vorletzten Spieltag der Gruppe B gewann der deutsche Meister bei Hebar Pasardschik in Bulgarien dank einer rundum überzeugenden Vorstellung klar mit 3:0 (25:20, 25:16, 25:20).