3:1 gegen Düren: BR Volleys holen den Pokal

Mannheim -Die Berlin Volleys sind deutscher Pokalsieger 2023. Im Endspiel gegen die SWD powervolleys Düren am Sonntag in der SAP Arena von Mannheim siegte der Hauptstadtclub nach schwachem Beginn mit 3:1 (22:25, 25:17, 25:15, 25:18). Vor 9000 Zuschauern in der SAP-Arena Mannheim verwandelte Marek Sotola gleich den ersten Matchball mit einem Ass. Die BR Volleys sicherten sich damit bei ihrer elften Endspielteilnahme zum sechsten Mal in ihrer Vereinsgeschichte den Cup.