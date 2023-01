3:1 gegen Zilina: Union gewinnt auch letztes Testspiel

Berlin -Fußball-Bundesligist Union Berlin hat die Winterpause mit dem sechsten Sieg im sechsten Testspiel abgeschlossen.

Eine Woche vor der Partie des 16. Spieltags gegen die TSG 1899 Hoffenheim gewann die Mannschaft von Union-Trainer Urs Fischer das letzte Testspiel in der Winterpause mit 3:1 (2:1) gegen den slowakischen Erstligisten MSK Zilina.

„Defensiv hat mir in der ersten Halbzeit nicht alles gefallen, da waren wir nicht konsequent genug. Und auch im Aufbauspiel hätten wir bessere Lösungen finden können“, sagte der Schweizer Trainer nach dem Spiel, „am nächsten Sonnabend werden wir sehen, wo wir wirklich stehen.“

Vor 3000 Zuschauern im Stadion An der Alten Försterei erzielten Genki Haraguchi (21.), Danilho Doekhi (43.) und Kevin Behrens (80.) die Tore für die Berliner, Timotej Jambor gelang in der 27. Minute per Foulelfmeter der zwischenzeitliche Ausgleich.

Neuzugang Roussillon noch nicht dabei

Damit konnten die Köpenicker alle Testspiele in der Winterpause für sich entscheiden. Der in dieser Woche vom VfL Wolfsburg verpflichtete Jerome Roussillon kam noch nicht zum Einsatz.

Union, das auf mehrere an Grippe erkrankte Spieler verzichten musste, bestimmte von Beginn an das Tempo und ging durch Haraguchi, der eine Flanke von Julian Ryerson per Flugkopfball verwertete, verdient in Führung. Doch die Gäste wurden agiler und kamen zum Ausgleich durch einen Elfmeter, nachdem Union-Torhüter Frederick Rönnow den slowakischen Stürmer Adrian Kapralik im Strafraum umgestoßen hatte. Kurz vor der Pause konnte dann Verteidiger Doekhi nach einer Ecke im Fallen noch den Ball über die Linie bringen.

Die zweite Hälfte verlief sehr ereignislos. Erst in der 65. Minute hatte der eingewechselte Behrens die erste große Chance im zweiten Durchgang. 15 Minuten später machte es der Stürmer besser und sorgte mit einem fulminanten Schuss unter die Latte aus kurzer Distanz für die Entscheidung.