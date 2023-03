3:1 in Düren: BR Volleys festigen ihre Tabellenführung Die Berlin Volleys haben ihre Tabellenführung in der Volleyball-Bundesliga untermauert. Bei den SWD pwoervolleys Düren siegte der deutsche Meister am Freitag... dpa

Düren -Die Berlin Volleys haben ihre Tabellenführung in der Volleyball-Bundesliga untermauert. Bei den SWD pwoervolleys Düren siegte der deutsche Meister am Freitagabend in seiner vierten Partie der Zwischenrunde mit 3:1 (21:25, 25:18, 25:19, 25:23). Nur fünf Tage zuvor hatten sich die beiden Mannschaften im deutschen Pokalfinale in Mannheim gegenübergestanden. Die Volleys behaupteten sich auch da mit 3:1.