3:2 gegen Hertha: Leipzig zittert sich nach oben Für RB Leipzig geht es unter dem neuen Trainer Marco Rose nun auch in der Bundesliga aufwärts. Hertha BSC war im zweiten Durchgang aber dem Ausgleich nahe. dpa

Hertha BSC Berlins Cheftrainer Sandro Schwarz ruft seinem Team etwas zu. - Nutzung nur nach schriftlicher Vereinbarung mit der dpa Andreas Gora/dpa/Archivbild

Leipzig -RB Leipzig setzt seinen Aufwärtstrend auch in der Fußball-Bundesliga fort und rückt bis auf einen Punkt an die Europapokal-Plätze heran. Nach dem Sieg in der Champions League bei Celtic Glasgow gewann das Team von Trainer Marco Rose am Samstagabend 3:2 (3:0) gegen Hertha BSC. Emil Forsberg (25. Minute), Abdou Diallo (30.) und Willi Orban (45.) sorgten vor 47.069 Fans für eine eigentlich beruhigende 3:0-Halbzeitführung. Doch Dodi Lukebakio (62./Handelfmeter) und Stevan Jovetic (64.) verkürzten für die Hertha, deren Serie von fünf ungeschlagenen Spielen letztlich aber riss.