30.000 Gäste bei Kiez-Familiensportfesten des LSB

Berlin -Rund 30.000 Interessierte haben das Kiez-Familiensportfest des Landessportbundes Berlin (LSB) besucht. In den elf Berliner teilnehmenden Bezirken konnten die Besucher am Sonntag an über 350 Angeboten aktiv teilnehmen, wie der LSB mitteilte. „So vielfältig und bunt war das Familiensportfest im Kiez noch nie. Diese unglaubliche Bandbreite an Aktivitäten und die reibungslose Zusammenarbeit mit den Bezirkssportbünden vor Ort haben dieses Fest zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht“, sagte LSB-Präsident Thomas Härtel.

Dabei konnten sich die Besucher an nicht alltäglichen Sportarten wie Bungee-Trampolin oder Walking Football sowie klassischen Sportarten wie Fußball, Badminton, Tischtennis ausprobieren. Zudem konnten Interessierte auch das deutsche Sportabzeichen erlangen.

Sport-Staatssekretärin Nicola Böcker-Giannini, die mit Präsident Härtel das größte vom LSB veranstaltete Sport- und Spielfest der Sportmetropole auf dem Hubertussportplatz eröffnet hatte, betonte die soziale Rolle des Sports: „Das Familiensportfest des Landessportbunds Berlin ist ein großartiges Event, das Menschen aller Altersgruppen und Hintergründe zusammenbringt. Es fördert die Gemeinschaft, die körperliche Aktivität und den Spaß am Sport. Dieses Ereignis trägt dazu bei, Berlin zu einer noch lebenswerteren Stadt zu machen.“