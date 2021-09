Berlin - Als das große Feierbiest an der Seitenlinie ist Urs Fischer allgemein nicht bekannt. Da, wo andere Trainer alle Emotionen rauslassen und am liebsten alles und jeden umarmen wollen, blieb sich der Trainer des 1. FC Union auch am Donnerstagabend treu, nahm die Tore und den 3:0 (1:0)-Sieg seiner Mannschaft gegen Maccabi Haifa lediglich mit einem Lächeln zur Kenntnis. Dabei hätte der Schweizer doch durchaus Grund zu etwas mehr Euphorie gehabt, schon allein wegen seiner gelungenen Personalrochaden.

Ausflug der Delegierten in die Alte Försterei

Spiele in Europa sind für die Unioner noch immer etwas ganz Besonderes. Das Erlebnis Conference League soll so intensiv ausgekostet werden, wie es nur möglich ist. Nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz werden Verbindungen und Freundschaften aufgebaut. So bezeichnete Pressesprecher Christian Arbeit das erste Heimspiel der Köpenicker im neugeschaffenen Wettbewerb schon vor dem Anpfiff als ein „Fest der Begegnung“ und freute sich über all die gemeinsamen Aktivitäten, die sich tagsüber mit Maccabi und Vertretern des jüdischen Lebens in der Stadt ergeben hatten. Nicht fehlen durfte dabei ein Ausflug in die eigentliche Heimstätte der Eisernen. Im feinen Zwirn posierten die Delegationen beider Vereine auf dem Rasen des Stadions An der Alten Försterei für ein Foto, hielten einen Fanschal mit den Wappen beider Vereine und dem Logo der Trophäe dieses europäischen Wettbewerbs in den Händen.

Den Abschluss der Rundreise bildete das abermals in Rot getauchte Olympiastadion. Hier hatten die Unioner die Gruppenphase der Conference League erreicht, hier sollten am Abend die ersten Punkte eingefahren werden. Dafür hatte Urs Fischer wenig überraschend auf eine Viererkette in der Abwehr umgestellt, mit seinen personellen Änderungen aber durchaus für etwas Verwunderung gesorgt. Im Tor erhielt Frederik Rönnow diesmal den Vorzug vor Andreas Luthe und im Angriff das Duo Max Kruse und Taiwo Awoniyi eine Pause. Dafür rückten die zuletzt überzeugenden Andreas Voglsammer und Kevin Behrens in die Startelf.

In Erwartung eines ähnlichen Geduldsspiels wie zuletzt gegen Arminia Bielefeld sollte es gegen die tief stehenden Israelis die körperlich robustere, denn die feinere Klinge richten. Die Spieler in den grün-weißen Trikots bauten sich vornehmlich in der eigenen Hälfte auf, gut gestaffelt wollten sie die Angriffsbemühungen der Unioner von Beginn einschränken, vielleicht mal mit einem Konter für eigene Gefahr sorgen. Die aber ging in der ersten Hälfte ausschließlich von den Berlinern aus.

Und das zumeist über die rechte Seite, wo Christopher Trimmel des Öfteren Sheraldo Becker in die Tiefe schickte oder auch mal selber eine Flanke in Richtung von Andreas Voglsammer und Kevin Behrens schlug. Union Berlin ging dominant zu Werke, hatte weit über 60 Prozent Ballbesitz, aber zunächst keine klaren Tormöglichkeiten. Ein Fernschuss von Kevin Möhwald nach knapp 30 Minuten war so etwas wie die gefährlichste Aktion, aber im Nachfassen vom Maccabi-Keeper Joshua Cohen bereinigt.

Wenig später aber sollte einer dieser Angriffe von Erfolg gekrönt sein. Genki Haraguchis Flanke wurde nicht wirklich geklärt und brachte Behrens an den Ball, der bis zur Grundlinie marschierte und dessen Hereingabe wiederum von Voglsammer per Grätsche in das Tor befördert wurde (33.). Gegen die Power der beiden Angreifer hatten die Verteidiger von Maccabi nichts entgegenzusetzen. Mit der 1:0-Führung änderte sich bis zur Pause nicht viel – die Eisernen hatten das Spiel und den Gegner unter Kontrolle, ließen den Ball durch die eigenen Reihen laufen und ließen hinten nichts anbrennen, weil auch nichts hätte anbrennen können.

Nach Voglsammer und Behrens trifft auch Awoniyi

Noch beruhigender wurde es gut zwei Minuten nach dem Seitenwechsel, als Trimmel mal wieder einen von seinen so gefährlichen Freistößen in den Strafraum brachte, wo Behrens sich im Kopfballduell durchsetzte und damit auch der zweite Stürmer zum 2:0 traf. Die Eisernen hatten in der Folge alles unter Kontrolle, ließen praktisch nichts zu und hatten ja auch noch ein paar Wechseloptionen. Voglsammer und Behrens hatten getroffen, viel gearbeitet und durften vorzeitig auf die Bank. Unter anderem Taiwo Awoniyi bekam noch ein paar Minuten und traf, von Becker schön in Szene gesetzt, prompt zum 3:0 (76.). Spätestens da hätte sich Urs Fischer etwas extrovertierter freuen können.