30 Spiele in Serie ungeschlagen: Italien stellt Rekord ein

Rom -Italiens Fußball-Nationalmannschaft ist auch im 30. Spiel in Serie ungeschlagen geblieben und hat damit den italienischen Rekord aus den 30er Jahren eingestellt.

Die Mannschaft von Trainer Roberto Mancini baute ihre Serie mit dem 1:0 gegen Wales im dritten EM-Spiel in Rom auf 30 Partien ohne Niederlage aus. Ebenso lange war die Squadra Azzurra zwischen 1935 und 1939 unter dem damaligen Nationalcoach Vittorio Pozzo ungeschlagen geblieben.

Pozzo führte die Italiener 1934 und 1938 zu ihren ersten zwei Weltmeister-Titeln und 1936 zum Olympiasieg und prägte damit die wohl bislang erfolgreichste italienische Fußball-Ära. Die aktuelle Auswahl von Mancini kassierte ihre letzte Niederlage im September 2018 mit 0:1 in der Nations League gegen Portugal. Das 1:0 gegen Wales war Italiens elfter Sieg in Serie, in diesen Partien erzielte die Mannschaft 32 Tore und kassierte kein Gegentor.