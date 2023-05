3200 Teilnehmer beim Frühjahrsfinale von „Jugend trainiert“ in Berlin

In der Halle an der Berliner Kniprodestraße in Prenzlauer Berg quietschen die Schuhsolen der jungen Handballer. Auf der Tribüne liegen Bananenbüschel, Kekspackungen, Brezeltüten. Und während unten auf dem Feld der frühere Handball-Nationalspieler Jan-Olaf Immel, Eike genannt, als Diplom-Sportlehrer das Jungenteam der Elly-Heuss-Schule aus Hessen coacht, erzählt der frühere Handball-Nationalspieler Christoph Theuerkauf oben bei der Pressekonferenz von seinen Erlebnissen beim Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia und Paralympics“.

1999 und 2000 gewann er den Bundeswettbewerb mit dem Sportgymnasium Magdeburg. „Wir sind mit dem Zug angereist, ich bin zum ersten Mal S-Bahn gefahren. Als Teenager nach Berlin in die Großstadt zu kommen, auch andere Sportarten zu sehen, war ein tolles Erlebnis.“ Damals gab es noch kein Google Maps. So bekam Theuerkauf von seinem Lehrer den Auftrag, sich mit dem Berliner Stadtplan auseinanderzusetzen. Er lotste sein Team zum Horst-Korber-Zentrum – und dann zum Sieg.

Durch „Jugend trainiert“ fand Ansah-Peprah die richtige Sportart

Das Horst-Korber-Zentrum ist dieser Tage, wo bis zum 6. Mai das Frühjahrsfinale von „Jugend trainiert für Olympia und Paralympics“ in 19 Berliner Turnhallen ausgetragen wird, Wettkampfort für Tischtennis für Kinder mit und ohne Beeinträchtigung. Friederike Sowislo, Geschäftsführerin der Deutschen Schulsportstiftung, verweist auf ein Jubiläum: Seit zehn Jahren nehmen junge Menschen mit und ohne Beeinträchtigung zur selben Zeit am selben Ort an den Bundesfinalveranstaltungen teil. „‚Jugend trainiert für Olympia und Paralympics‘ leistet einen wichtigen Beitrag für mehr Sport und Bewegung, für Integration und Zusammenhalt sowie für Begegnung und Respekt“, sagt sie.

3200 Schüler und Betreuer aus 360 Schulteams haben sich in neun Sportarten qualifiziert. Sie kamen Anfang der Woche am Hauptbahnhof an und sind in den Jugendgästehäusern der Stadt untergebracht. Theuerkauf (38), der als U23-Trainer beim SC Magdeburg arbeitet, findet, man müsse den Handball und den Sport insgesamt wieder stärker in den Schulen verankern. „Jugend trainiert“ sei ein wichtiger Baustein.

Maxim Orlov (21) kann das bestätigen. Der Handballer, der gerade verletzt, aber sonst beim Zweitligisten VfL Potsdam und bei den Füchsen Berlin spielberechtigt ist, wurde mit den Handballern des Besselgymnasiums Minden 2019 Dritter beim Bundesfinale. Zuvor hatten ihn die Leichtathleten seiner Schule für Schlagball ausgeliehen. 83 Meter war seine Weite. „Mit Schulkameraden im Wettkampf zu stehen, verbindet unfassbar“, sagt er.

Manchmal gibt der Schulwettbewerb Kindern den Anstoß, die richtige Sportart für sich zu finden. So sei etwa Lucas Ansah-Peprah erst durch „Jugend trainiert“ vom Fußball zur Leichtathletik gekommen, erzählt Sowislo. 2021 lief der Stuttgarter Sprinter die 100 Meter in 9,98 Sekunden – und war so schnell wie kein Deutscher vor ihm. Zu starker Rückenwind verhinderte den Eintrag ins Rekordbuch. Unten in der Halle kann Sportlehrer Immel inzwischen aber das Ergebnis seines Schulteams eintragen. Hessen besiegte Bremen mit 18:9 Toren.