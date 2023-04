3x3-Basketballerinnen begeben sich auf eine Reise, die in Paris enden soll

Rund drei Wochen sind es noch, bis sich die deutschen 3x3-Basketballerinnen auf die Reise machen, sowohl buchstäblich als auch sprichwörtlich. Buchstäblich, weil sich die Drei-gegen-drei-Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) um Spielerinnen wie Svenja Brunckhorst und Emma Eichmeyer Anfang Mai ins chinesische Wuhan aufmachen wird. Sprichwörtlich, weil mit dem dortigen ersten Turnier auf der diesjährigen Women’s Series eine knapp anderthalb Jahre lange Reise startet, die im Juli 2024 bei den Olympischen Spielen in Paris ihr Ziel finden soll.

Zumindest im Frauenbereich hat sich der DBB zuletzt bereits den Status eines Vorreiters im 3x3-Basketball erarbeitet. Dennoch sucht er auf dem Weg zu Olympia 2024 nach externer Unterstützung. Wie so oft geht es ums Geld. Die Gründe hierfür liegen allerdings weniger in ungenügender Verbandsarbeit als im System der noch jungen Basketballdisziplin. Eine Disziplin, für die es beim DBB große Pläne gibt, in denen auch die Stadt Berlin eine Schlüsselrolle einnimmt.

3x3-Basketball ist absoluter Zeitgeist

Die Grundlage für diese großen Pläne ist die große Entwicklung des 3x3-Basketballs in jüngerer Vergangenheit: Vor gut 15 Jahren begann der Weltverband Fiba, die schon jahrzehntelang existierende Streetball-Kultur auch in professionelle Wettbewerbe zu kanalisieren. Auf erste Probeläufe in Asien folgten 2012 die erste WM sowie die Gründung einer World Tour, 2017 schließlich die Aufnahme ins Programm der Olympischen Spiele. Drei-gegen-drei unter freiem Himmel, schnelle und spektakuläre Spiele begleitet von lauter Musik und viel Lifestyle – „3x3 ist absoluter Zeitgeist“, fasst Samir Suliman zusammen.

Der 49-Jährige ist seit 2019 Disziplintrainer für 3x3 beim DBB. Als solcher arbeitet er strategisch und coacht dazu die Damen sowie die weibliche U23-Auswahl. „Insbesondere bei den Frauen sind wir schon sehr weit, da arbeiten wir auch strukturell hervorragend“, sagt Suliman. Ein Bundesstützpunkt in Düsseldorf etwa ist einer der Gründe dafür, dass Deutschland in der wichtigen Weltrangliste des 3x3 bei den Damen aktuell hinter Frankreich auf Platz zwei liegt. Ein weiterer wichtiger Faktor hierfür: eine gute finanzielle Förderung.

„Im 3x3 ist der DBB finanziell durch Förderungen des Bundesinnenministeriums und des DOSB sehr gut abgedeckt“, sagt Suliman und ergänzt: „auch im Jugendbereich und insbesondere bei den Frauen“. Diese Förderungen sind die Grundlage dafür, dass nicht nur die 3x3-Auswahl der Damen auch kommenden Sommer wieder ohne finanzielle Sorgen zahlreiche Turniere auf der ganzen Welt spielen wird. In Brunckhorst und Co. hat der deutsche Basketball gar ein Team, dass sich beruflich komplett auf das Drei-gegen-drei-Format konzentrieren kann. „Als eine von wenigen Nationen“, wie Suliman sagt, und eben „vollumfänglich durchfinanziert“.

Stellt sich die Frage, wieso der DBB dennoch so bemüht ist, externe Investoren für den Bereich 3x3 zu finden? Die Antwort liegt in der Entstehung des besagten World Rankings der Fiba. So setzen sich die dortigen Punktestände der jeweiligen Nationen aus den individuellen Punkten ihrer jeweiligen Spielerinnen zusammen. Das Besondere hieran: Mit Ausnahme der Olympischen Spiele, Welt- und Europameisterschaften können auf 3x3-Turnieren, wie etwa der Women’s Series, auch Mannschaften mit Spielerinnen mehrerer Nationen teilnehmen. Deren erspielte Punkte landen dann auf dem Weltranglisten-Konto ihres jeweiligen Herkunftslandes.

Die Krux aus Sicht des DBB und der anderen nationalen Verbände ist, dass sie jeweils nur ein Team pro Turnier oder Turnierserie an den Start bringen können. Alle übrigen Mannschaften bekommen von der Fiba als sogenannte Commercial Teams die Lizenz zum Spielen. „Die Möglichkeiten des DBB sind durch das Fédération-Team, das ein wirklich gutes Budget hat, also vollumfänglich ausgeschöpft“, sagt Samir Suliman, „wir messen uns aber in der Weltrangliste mit Nationen, wo private Investoren ‚Commercial Teams‘ gründen.“ So sammeln bei den großen Turnieren im Zweifelsfall deutlich mehr chinesische, mongolische oder aserbaidschanische Spielerinnen für die Olympiaqualifikation wichtige Weltranglistenpunkte als deutsche Athletinnen.

Der DBB sucht neue Talente für 3x3 explizit in Berlin

Als Konsequenz hieraus ist man beim DBB bemüht, selbst Partner und Investoren zu finden, die sich im 3x3-Basketball engagieren und ein Team finanzieren wollen. Ein erstes Beispiel ist das Team Düsseldorf Zoos, das sich aus zwei Japanerinnen und zwei deutschen Spielerinnen zusammensetzt und wie auch das DBB-Team auf der Women’s Series spielt. Das finanzielle Netzwerk der japanischen Spielerin Aoi Katsura ergibt gepaart mit der guten Infrastruktur des DBB eine gewinnbringende Kombination. Suliman weiß um den großen Wert dieses Teams, erklärt aber dennoch: „Wir sind auf der Suche nach weiteren Möglichkeiten, Investoren für uns zu gewinnen.“

Nicht nur Investoren, sondern allen voran neue Talente sucht der DBB ganz explizit auch in Berlin. Talente wie etwa die 19-jährige Hilke Feldrappe und die ein Jahr jüngere Leoni Kreyenfeld, die neben ihrer Karriere im Frauen-Team von Alba Berlin, mit dem sie am Freitag (19 Uhr) in eigener Halle das zweite Play-off-Halbfinale gegen Keltern bestreiten, im Sommer auch beim 3x3 überzeugen. „Berlin hat im 3x3 extremes Potenzial“, sagt Suliman und ergänzt: „Du hast dort eine für den deutschen Basketball außergewöhnliche Breite an Spielerinnen und viele Orte, an denen sie zocken können.“ Im Idealfall werden diese Orte irgendwann Ausgangspunkte für sportliche Reisen zu Olympischen Spielen, die noch etwas weiter entfernt liegen als Paris 2024.