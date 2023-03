4:3 in Augsburg: Eisbären Berlin wahren Playoff-Chance Die Eisbären Berlin dürfen weiter auf die Playoff-Teilnahme in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hoffen. Am Freitagabend siegte der deutsche Meister bei den... dpa

ARCHIV - Ein Puck fliegt in ein leeres Eishockey-Tor. tur GmbH/dpa/Symbolbild Uwe Anspach/Deutsche Presse-Agen

Augsburg -Die Eisbären Berlin dürfen weiter auf die Playoff-Teilnahme in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hoffen. Am Freitagabend siegte der deutsche Meister bei den Augsburger Panthern mit 4:3 (2:0, 2:1, 0:2). Matt White, Marco Nowak, Giovanni Fiore und Leonhard Pföderl trafen für die Hauptstädter, die nach einer 4:0-Führung am Ende nur knapp gewannen.