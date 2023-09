49ers: Mit voller Kontrolle zum NFL-Sieg gegen Giants

Santa Clara -Die San Francisco 49ers haben mit einem ungefährdeten Sieg gegen die New York Giants ihre Playoff-Ambitionen in dieser NFL-Saison untermauert. Angeführt von Quarterback Brock Purdy holten die 49ers am Donnerstagabend ein 30:12 und damit den dritten Sieg im dritten Saisonspiel.

Saisonübergreifend war es sogar der 13. Hauptrundensieg in Serie. Kein anderes Team aus der National Football League kann da mithalten. Für die Giants, die ohne den am Knöchel verletzten Star-Runningback Saquon Barkley antreten mussten, war es die zweite Niederlage der Saison. Wie beim 0:40 gegen die Dallas Cowboys zum Auftakt war die Mannschaft um Quarterback Daniel Jones chancenlos.

„Wir haben viel Erfahrung im Angriff und jeder hat seinen Job erledigt“, sagte Purdy bei Amazon Prime. Der junge Quarterback, der noch in der vergangenen Saison nur die Nummer drei bei den 49ers war und einzig wegen Verletzungen der Kollegen zu seinem NFL-Debüt kam, hatte einen etwas schleppenden Start und die Partie doch jederzeit unter Kontrolle. Er beendete den Abend mit 310 Yards nach Pässen und zwei Touchdown-Pässen.

Einen sehr guten Abend hatte neben Runningback Christian McCaffrey, der einen Touchdown hatte, auch Passempfänger Deebo Samuel. Er hatte starke 129 Yards mit sechs gefangenen Bällen und erzielte einen Touchdown.

„Zum dritten Mal in Folge haben sie auf unterschiedlichen Wegen 30 Punkte erzielt“, analysierte Ex-Quarterback Ryan Fitzpatrick als Experte bei Amazon Prime und sagte mit Blick auf die bislang ebenfalls stark spielenden Philadelphia Eagles: „Ich mag San Francisco derzeit mehr als Philadelphia zu diesem Zeitpunkt.“