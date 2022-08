Ja, sie hätten in München gerne Olympische Spiele gehabt, Winterspiele. Aber: 2018 entschied sich das Internationale Olympische Komitee(IOC) für Südkorea und Pyeongchang – und 2022 lehnte die Bevölkerung eine Bewerbung der Stadt und ihrer Partnergemeinden von vornherein ab. Während der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) dennoch vorsichtig weiter die Ausrichtung des größten Sportfestes der Welt promotet, richtet München nun ab diesem Donnerstag eine Art Mini-Olympia aus.

50 Jahre nach den Sommerspielen ist Bayerns Landeshauptstadt Schauplatz der European Championships (EC). Es ist die zweite Auflage dieser Multi-EM. Premiere war 2018 in Glasgow und Berlin. „Das passt wunderbar zusammen: eine Multisportveranstaltung 50 Jahre nach den Olympischen Spielen“, betont Marion Schöne, die Chefin des Olympiaparks und des Organisationskomitees der EC.

177 Entscheidungen in neun olympischen Sportarten

Leicht war es nicht, das größte Sportfest in Deutschland seit eben jenen Sommerspielen 1972 zu bekommen. Es war, berichtet Schöne, „eine zähe Angelegenheit“. Nicht zuletzt wegen der Finanzierung, aber auch, weil es Bedenken vom Innenministerium, vom DOSB und von Verbänden gab. „Erst hieß es, wir sollen in ein paar Jahren wiederkommen“, sagt Schöne, „dann aber wäre das 50-Jährige ja vorbei gewesen. Am Ende haben sich alle durchgerungen.“

Tatsächlich ist dieses Mini-Olympia mit erwarteten 4700 Teilnehmern und 177 Entscheidungen in neun olympischen Sommersportarten größer als Olympische Winterspiele: In Peking, das dem Traum von München als erstem Gastgeber von Sommer- und Winter-Olympia zuvorkam, nahmen knapp 2900 Athleten an 109 Wettbewerben teil. Die Kosten der EC in München von 100 Millionen Euro teilen sich der Bund, das Land Bayern und die Stadt.

Von München soll auch ein Signal ausgehen, vor allem an die olympiaskeptische oder eher IOC-skeptische deutsche Bevölkerung. „Man muss Vertrauen schaffen, und das muss erst wiedergewonnen werden, und das ist auch ein bisschen unsere Mission“, sagt Schöne: „Wir versuchen zu zeigen, dass Sportgroßveranstaltungen mit Unterstützung der Bevölkerung möglich sind, dass sie nachhaltig sind, dass sie nachhaltig positiv in Erinnerung bleiben.“

München legt sich gewaltig ins Zeug, unter anderem mit einem Rahmenprogramm, das Olympischer Spiele würdig wäre. Punkten können die Gastgeber beim Thema Nachhaltigkeit. Mit dem Olympiapark als Zentrum werden die Sportstätten von 1972 genutzt – mit einer Ausnahme: Beachvolleyball und Klettern finden auf dem Königsplatz in der Stadtmitte statt, einem spektakulären Ambiente. Die Veranstaltungen dort sind auch Publikumsrenner.

Das Interesse an Kaufkarten könnte freilich größer sein. Insgesamt 450.000 Tickets wollen die Münchner loswerden, der Vorverkauf verlief bis Ende vergangener Woche aber noch schleppend. Vielleicht auch, weil im Gegensatz zur EC-Premiere vor vier Jahren diesmal Schwimmen nicht im Programm ist: Die renovierte Olympia-Schwimmhalle kann nicht die vorgeschriebenen zehn Bahnen bieten, der Bau einer temporären Anlage hätte die Kosten gesprengt.

Bewerbung nur mit dem Rückhalt der Bevölkerung

„Wir verkaufen gerade einige Tausend Tickets pro Tag“, sagte Schöne vergangene Woche zuversichtlich. „Viele warten auch ab, wie das Wetter wird, und kommen dann an die Tageskasse.“ So gesehen sind die Aussichten gut. Das Wetter verspricht sommerlich zu werden, was für Besucher des Olympiaparks beste Voraussetzungen sind, kostenlos die Radsport-Wettbewerbe im BMX und Mountainbike oder die Triathlon-Entscheidungen zu verfolgen.

Geht es nach Schöne, dann wäre „Mini-Olympia“ in München auch ein Antrieb, es noch mal mit einer Bewerbung um die Olympischen (Winter-)Spiele zu versuchen. „Für mich und viele andere, die im Sport tätig sind, wäre das sicher ein großer Traum“, sagt sie. Und „wenn der Rückhalt in der Bevölkerung da ist, wenn man das gemeinsam trägt wie bei den European Championships, haben wir gute Chancen, hier auch noch mal Olympische Spiele zu bekommen“.

Von erfolgreichen European Championships in München erhofft sich DOSB-Chef Thomas Weikert jedenfalls Rückenwind für einen neuen Anlauf auf Olympische Spiele in Deutschland. „Das Beispiel München kann auch dazu beitragen, Akzeptanz und Zustimmung für das Thema Olympia in unserem Land zu stärken“, sagt der DOSB-Präsident. Laut Weikert zeigt das Erbe der Sommerspiele 1972 mit dem Olympiapark auch beispielhaft, wie eine erneute Bewerbung gelingen könnte.

„Eine glaubwürdige und nachhaltige Nutzung ist eine Grundvoraussetzung jeder Bewerbung, die sich ihrer Verantwortung bewusst ist“, sagt der 60-Jährige. „Natürlich macht eine aktuelle Sportgroßveranstaltung noch einmal ganz deutlich, wie lebendig das Erbe von 1972 heute immer noch ist“, sagt Weikert.

Auch das aktuelle gesellschaftliche Umfeld mit Ukraine-Krieg, Energiekrise und Corona-Wellen sieht der DOSB-Chef nicht als Grund, auf einen Olympia-Anlauf zu verzichten. Laut Weikert könnten „große Leuchtturmprojekte wie Olympische Spiele auch Antworten auf Krisen wie die Pandemie geben“. Der DOSB wolle Olympia und Paralympics „sehr gerne einmal wieder bei uns haben“.

Zunächst wolle der Dachverband aber „einen Prozess etablieren, um ein möglichst breites Meinungsbild zu schaffen, was eine Olympiabewerbung Deutschland und uns allen bringen würde“. Serienweise sind deutsche Olympiabewerbungen zuletzt ohne Erfolg geblieben, auch weil die Bürger dagegen waren – etwa beim Bemühen um die Winterspiele für 2022 in München und um die Sommerspiele für 2024 in Hamburg.