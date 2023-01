50-jährige Pechstein verpasst Titelverteidigung

Claudia Pechstein hat bei den deutschen Eisschnelllauf-Meisterschaften in Erfurt die Titelverteidigung über 3000 Meter verpasst. Die 50 Jahre alte fünfmalige...

Erfurt -Claudia Pechstein hat bei den deutschen Eisschnelllauf-Meisterschaften in Erfurt die Titelverteidigung über 3000 Meter verpasst. Die 50 Jahre alte fünfmalige Olympiasiegerin aus Berlin lief 4:23,69 Minuten und belegte damit den zweiten Platz.

Siegerin wurde Michelle Uhrig aus Berlin in 4:20,25 Minuten. Rang drei sicherte sich die Erfurterin Josie Hofmann in 4:24,28 Minuten.

Fridtjof Petzold gewann zum ersten Mal den Titel über 5000 Meter. In Abwesenheit von Titelverteidiger Patrick Beckert gewann der 25-Jährige aus Crimmitschau in 6:31,28 Minuten. Zweiter wurde der Erfurter Manuel Gras in 6:40,46 Minuten vor seinem Club-Kollegen Felix Maly (6:40,94).

Moritz Klein und Anna Ostlender holten sich die Sprint-Titel über 500 Meter. Der Erfurter setzte sich nach zwei Läufen mit 35,720 Punkten durch und verwies Hendrik Dombek aus München (35,980) sowie den Berliner Niklas Kurzmann (36,160) auf die Ränge zwei und drei. Die erst 20-jährige Ostlender aus Inzell siegte mit 39,560 Punkten vor ihrer Club-Kollegin Katja Franzen (39,860) und Sophie Warmuth aus Erfurt (40,200).