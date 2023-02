52 Nationen beim Turnier der Meister in Cottbus am Start Knapp 200 Athletinnen und Athleten aus 52 Nationen haben sich für das 46. Turnier der Meister in Cottbus (23. bis 26. Februar) angemeldet. Mit dem Weltcup in... dpa

Cottbus (dpa/bb) – -Knapp 200 Athletinnen und Athleten aus 52 Nationen haben sich für das 46. Turnier der Meister in Cottbus (23. bis 26. Februar) angemeldet. Mit dem Weltcup in der Lausitz-Arena beginnt am Donnerstag das Turnjahr 2023. Erstmals seit 2019 kann der Wettbewerb wieder mit Zuschauerbeteiligung durchgeführt werden.