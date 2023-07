6. Etappe: Tourmalet und erste Bergankunft

Die zweite Pyrenäen-Etappe der 110. Tour de France hat es in sich. Auf dem 144,9 Kilometer langen Teilstück von Tarbes nach Cauterets-Cambasque sind gleich d...

Dax -Die zweite Pyrenäen-Etappe der 110. Tour de France hat es in sich. Auf dem 144,9 Kilometer langen Teilstück von Tarbes nach Cauterets-Cambasque sind gleich drei schwere Bergwertungen zu bewältigen. Höhepunkt wird die erste Bergankunft der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt sein.

Kommt es in Cauterets zum großen Schlagabtausch zwischen Toursieger Jonas Vingegaard und dem zweimaligen Champion Tadej Pogacar? Aber auch schon vorher warten einige Bergriesen. So geht es erst über den Col d'Aspin, ehe der legendäre Col du Tourmalet in 2115 Metern Höhe wartet. Für die Sprinter um Phil Bauhaus geht es dann nur darum, innerhalb der Karenzzeit zu bleiben.