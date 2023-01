7:1-Sieg für Hertha BSC in Florida: Kanga trifft dreimal Hertha BSC hat auch sein zweites Testspiel in Florida gewonnen. Der Fußball-Bundesligist fuhr am Sonntag (Ortszeit) einen 7:1 (3:1)-Sieg gegen den Club The V... dpa

Bradenton -Hertha BSC hat auch sein zweites Testspiel in Florida gewonnen. Der Fußball-Bundesligist fuhr am Sonntag (Ortszeit) einen 7:1 (3:1)-Sieg gegen den Club The Villages SC ein. Zuvor hatten die Berliner den Club de Lyon FC mit 3:0 bezwungen.