76ers gewinnen erstes Duell mit Nets in NBA-Playoffs klar

Philadelphia -Die favorisierten Philadelphia 76ers sind mit einem Sieg in die Playoff-Serie gegen die Brooklyn Nets gestartet. Im ersten Playoff-Duell der NBA-Saison holten die 76ers ein 121:101 und gingen in der Best-of-Seve-Serie mit 1:0 in Führung.