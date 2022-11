80:84 in Ludwigsburg: Erste Saison-Niederlage für Bonn

Ludwigsburg -Die Telekom Baskets Bonn haben die erste Saison-Niederlage in der Basketball-Bundesliga einstecken müssen. Die Rheinländer unterlagen im Topspiel bei den MHP Riesen Ludwigsburg mit 80:84 (49:44) und verloren mit einer Bilanz von 6:1 Siegen die Tabellenführung vorerst an Alba Berlin (6:0).

Der Meister tritt am Sonntag (15.00 Uhr) bei der BG Göttingen an. Ludwigsburg (6:2) bleibt weiter in der Spitzengruppe. Die Gastgeber verdienten sich den Erfolg dank eines starken vierten Durchgangs (17:11). Bester Schütze bei den Riesen war Prentiss Hubb mit 24 Punkten. Für die Bonner trafen TJ Shorts und Jeremy Morgan mit jeweils 21 Zähler am besten.

Die Hakro Merlins Crailsheim fügten den Hamburg Towers mit ihrem 92:84 (53:33) die dritte Niederlage in Serie zu. Durch den dritten Erfolg im achten Spiel haben die Gastgeber zumindest den Anschluss an die Playoff-Ränge geschafft. Die Towers (4:4) rutschen nach gutem Start dagegen immer weiter ab.

Am Tabellenende haben die Syntainics MBC aus Weißenfels mit dem 96:83 (53:40) über medi Bayreuth den zweiten Saisonsieg gefeiert. Der Club aus Sachsen-Anhalt überholte damit die Gäste, die ebenfalls zwei Erfolge auf dem Konto haben und nun Vorletzter sind.