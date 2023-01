84. Weltcupsieg: Shiffrin vor nächstem Meilenstein

Kronplatz (dpa) – -Ski-Superstar Mikaela Shiffrin fehlen nur noch zwei Siege zum Allzeit-Rekord der schwedischen Alpin-Legende Ingemar Stenmark.

Die 27 Jahre alte Amerikanerin gewann auch den zweiten Riesenslalom am Kronplatz und feierte ihren 84. Weltcupsieg. Die Ausnahmeathletin setzte sich mit 0,82 Sekunden Vorsprung auf die Norwegerin Ragnhild Mowinckel durch. Dritte wurde Sara Hector aus Schweden (+1,19).

Schon am Wochenende kann Shiffrin die Bestmarke von Stenmark erreichen. Dann stehen in Tschechien zwei Rennen in ihrer Paradedisziplin Slalom an. Mit ihrem 83. Weltcuptitel hatte die Athletin aus Colorado am Dienstag ihre frühere Teamkollegin Lindsey Vonn überholt und war zur alleinigen Rekordhalterin bei den Damen aufgestiegen.

Für die deutschen Fahrerinnen war im Riesenslalom erneut nichts zu holen. Jessica Hilzinger verpasste als 40. die Punkteränge klar. Seit dem Rücktritt von Olympiasiegerin Viktoria Rebensburg im Sommer 2020 spielen die DSV-Athletinnen im Riesenslalom nur noch eine Nebenrolle.