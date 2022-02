Berlin - Luke Sikma legte die Arme um Jaleen Smith, Ben Lammers und Jonas Mattisseck zeigten die Faust. Als Maodo Lo sechs Sekunden vor dem Ende zur Freiwurflinie schritt, war bei Alba Berlin allen Spielern klar, dass ihnen dieser Pokalsieg nicht mehr zu nehmen ist. Um 16.45 Uhr herzte und umarmte plötzlich jeder jeden. Nach einem harten Kampf hatte sich Alba Berlin am späten Sonntagmittag mit 86:76 gegen Crailsheim durchgesetzt und den ersten Titel des Jahres gewonnen. „Mein erster Profititel im zweiten Profijahr - das ist ein toller Einstand, noch dazu mit so einer tollen Truppe“, sagte Oscar da Silva, nachdem er und der Rest des Teams sich von den Fans hatte feiern lassen.

Werbung für den Basketball

Gut drei Stunden vorher, während sich die beiden Finalisten mitten in der Erwärmung befanden, die Fans in der Arena am Ostbahnhof langsam ihre Lager einrichteten, schlenderte Stefan Holz entspannt zum Mitarbeiter-Eingang des Austragungsortes. Den Schirm klappte der Geschäftsführer der Basketball-Bundesliga (BBL) unter dem Vordach der Halle zu, genoss augenscheinlich die letzten ruhigen Momente dieses Sonntagnachmittags, um genau eine Stunde vor Spielbeginn im Inneren der riesigen Arena zu verschwinden. Dass dort am Vortag nicht nur alle vier für das Top Four qualifizierten Mannschaften in Zeiten der weiter andauernden Corona-Pandemie die beiden Halbfinals ausgespielt, sondern unter den Augen und lautstarken Gesängen von 3500 Zuschauern auch beste Werbung für die BBL betrieben hatten, dürfte ganz nach seinem Geschmack gewesen sein.

Aus sportlicher Sicht hatten sich mit Alba Berlin und den Merlins aus Crailsheim zwei Teams für das Endspiel um die erste nationale Trophäe qualifiziert. In zwei stimmungsvollen und unterhaltsamen Partien hatten sich die Merlins mit einem Sieg gegen Braunschweig (85:71) erstmals in ihrer Vereinsgeschichte für das Pokalfinale qualifiziert, Alba folgte wenige Stunden später durch einen Sieg gegen Chemnitz (91:81). Bei ihrer insgesamt 15. Finalteilnahme hatten die Berliner damit die Chance darauf gewahrt, was sich die Fans am Vortag gewünscht hatten: Geschichte zu schreiben und mit dem elften Titelgewinn zum alleinigen Rekord-Pokalsieger zu werden.

Bereits eine Woche zuvor hatte es das Duell Alba Berlin gegen Crailsheim an selber Stelle gegeben. In der Bundesliga hatte sich Alba mit 106:74 deutlich durchgesetzt, Rückschlüsse auf diese Partie zu ziehen, aber verbot nicht nur die Tatsache, dass der Pokal bekanntlich eigenen Gesetzen unterliegt. So reizvoll der Modus des Pokal Final Four mit seinen vier Fanlagern und den insgesamt drei Spielen an zwei Tagen auch sein mag, so körperlich anspruchsvoll ist er für die Spieler. Ob es nun daran lag, dass die Crailsheimer rund zweieinhalb Stunden mehr Zeit zum Aufladen der Akkus hatten oder aber das Team zu Beginn des Endspiels besser eingestellt war: Es legte den besseren Start hin.

Erst nach gut drei Minuten gelang den Berlinern durch Kapitän Luke Sikma der erste Korberfolg, die Merlins hatten zu diesem Zeitpunkt bereits sieben Punkte auf die Anzeigetafel der Arena am Ostbahnhof gebracht. Schon gegen Chemnitz hatte Alba Berlin kein gutes Auftaktviertel auf das Parkett der eigenen Heimspielstätte bekommen, mit der Verteidigung des Gegners Probleme, überhaupt gute Wurfchancen zu kreieren. Crailsheim hatte sich augenscheinlich eine Menge bei den Chemnitzern abgeschaut und offenbar auch aus der Niederlage eine Woche zuvor gelernt.

Und dann knüpfte ein Mann, der mit seiner goldenen Stelle im sonst schwarzen Haar optisch an Nationalspieler Dennis Schröder erinnerte. Der war am Halbfinaltag auch tatsächlich in der Halle, drückte allerdings als alleiniger Gesellschafter der Braunschweiger dem eigenen Team die Daumen und weilte am Sonntag schon nicht mehr in der Arena. T.J. Shorts aber, so hieß der 1,75 Meter kleine Aufbauspieler der Crailsheimer, hatte bleiben dürfen und knüpfte offensiv an die Leistung an, die er schon gegen Schröders Braunschweiger zeigte. Dort hatte er am Ende 26 Punkte aufgelegt, gegen Alba waren es allein 17 in der ersten Hälfte.

Zeigte sich Shorts als klarer Anführer seines Teams, war der bei den Berlinern vor dem Gang in die Kabine lange nicht auszumachen. Zwischenzeitlich hatten die in der 15. Minute überraschend deutlich mit 21:37 hinten gelegen. Hatten Malte Delow und Jaleen Smith mit zwei Dreiern verkürzt, war es Maodo Lo, der das Spiel in die Hand nahm und die letzten acht Berliner Punkte zum Pausenstand von 39:43 aus Berliner Sicht erzielte.

Als in den Kabinen die Marschroute für die zweite Hälfte vorgegeben wurde, schwärmte Stefan Holz im Halbzeit-Interview von der Atmosphäte: „Nicht nur ich genieße das. Es fühlt sich an wie früher, ist einfach schön. Ich finde die Mischung hier großartig, man merkt, was es Crailsheim bedeutet, hier im Finale zu spielen.“

Alba Berlin überzeugt mit mannschaftlicher Geschlossenheit

Das merkte man den Berlinern kurz vor, aber erst recht nach der Pause ebenfalls deutlich an. Beim 43:43 war das Endspiel nach zwei verwandelten Freiwürfen von Jaleen Smith schnell ausgeglichen. Nach einem Dreier des Aufbauspielers lag Alba in der 25. Minute erstmals in dieser Partie in Führung (53:52). Während T.J. Shorts mit drei Fouls das Spielgeschehen ein paar Minuten von der Crailsheimer Bank verfolgte, zeigte sich die mannschaftliche Stärke der Berliner. Jonas Mattisseck erzielte drei Dreier, Smith fand seinen offensiven Rhythmus – das gesamte Team hatte jetzt die notwendige Intensität für dieses Endspiel gefunden.

Und war beim Stand von 64:58 nur noch ein Viertel vom historischen Pokalsieg entfernt. Knapp acht Minuten vor dem Ende war der Vorsprung aus Berliner Sicht sogar erstmals zweistellig (70:60). Während auf Crailsheimer Seite zusehends die Kräfte schwanden, setzte sich Alba Berlin immer weiter ab und steuerte dem Pokalrekord und der abendlichen Party entgegen. Die konnte auch die finale Aufholjagd von T.J. Shorts nicht mehr verhindern.