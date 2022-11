90+11! Die Gründe für die langen Nachspielzeiten bei der Katar-WM

Noch nie dauerten Spiele so lange wie bei dieser WM. Die Schiedsrichter handeln dabei offenbar nach Direktive der Fifa. Eine Fußball-Revolution bahnt sich an.

„Überflüssig, grenzwertig, zu viel des Guten“, kommentierten Béla Réthy, Tom Bartels und Co. die ausufernden Nachspielzeiten dieser Katar-WM. Betrachtet man die Gruppenspiele, merkt man schnell, dass ein Spiel in diesen Tagen keine 90 Minuten dauert. Dabei haben die K.-o.-Spiele noch nicht mal angefangen. Noch nie waren die Nachspielzeiten so lang, Rekorde wurden in den ersten Tagen gebrochen, aber warum pfeifen die Schiedsrichter so spät ab?

Ziel der Fifa ist es, die Nettospielzeit, also die effektive Spielzeit zu erhöhen. So hatte es der Chef der Schiedsrichter-Kommission, Pierluigi Collina, im Vorfeld des Turniers angekündigt. Der Weltverband soll mit der Nettospielzeit der vergangenen Weltmeisterschaften unzufrieden sein, da der Ball im Durchschnitt nur 57 Minuten rollte. Für die Katar-WM lautet das Ziel mindestens 60 Minuten reine Spielzeit.

Jegliche Spielunterbrechungen, wie Auswechslungen, Diskussionen oder Verletzungen sollen penibel nachgeholt werden. Dies hat zur Folge, dass Spiele teilweise eine Nachspielzeit von 20 bis 25 Minuten aufgebrummt bekommen. Bestes Beispiel war das Gruppenspiel der Engländer gegen den Iran, in dem 24 Minuten nachgespielt wurden. WM-Rekord seit der Datenerfassung 1966.

Und so wird es mit Sicherheit die längste WM der Geschichte, schaut man sich die Daten zu den ersten Spielen an. In der ersten Halbzeit in der Partie zwischen den USA und Wales wurden zehn Minuten überzogen, ebenso die zweite Halbzeit der Begegnung zwischen den Niederländern und den Senegalesen oder die der Saudis gegen Argentinien. Allesamt die längsten Nachspielzeiten in der WM-Geschichte.

Pierluigi Collina, Vorsitzender der Fifa-Schiedsrichterkommission Martin Meissner/AP/dpa

In den ersten vier Spielen der Wüsten-WM wurden somit mehr als 16 Minuten nachgespielt. Zum Vergleich: In der Bundesliga dauert die Extrazeit im Durchschnitt vier Minuten. Kommentatoren trauen sich zudem nicht mehr die nachzuspielende Zeit zu prognostizieren, wie ZDF-Reporter Réthy beim Spiel der Franzosen gegen Australien verlauten ließ.

Bundesligaschiedsrichter Pattrick Ittrich empfindet eine solche Entwicklung als grenzwertig. Im Magenta TV sagte er, man wolle bei der Fifa „mehr Fußball sehen“. Längere Nachspielzeiten hätten eine größere Belastung für die Fußballer zur Folge. Im eng getakteten Terminkalender der Profis ist das sicherlich eine weitere Last, die auf Kosten der Qualität geht.

Schon im Frühjahr berichtete die italienische Corriere dello Sport, dass die Fifa die reguläre Spielzeit von 90 auf 100 Minuten anheben möchte. Der Internationale Rechtsausschuss (IFAB) soll sich in den kommenden Monaten mit den Plänen befassen. Für die Sportwelt wäre ein solcher Schritt eine faustdicke Revolution. Die mächtigen Werbe- und Sponsorenpartner würde es freuen, die Sportler bestimmt nicht. Schließlich war die Fußballregel Nummer eins stets: „Das Runde muss ins Eckige und ein Spiel dauert 90 Minuten.“

