9Pandas gewinnt Dreamleague-Gruppenphase, aus für Liquid

Köln -Mit einem 2:0-Sieg gegen beastcoast hat 9Pandas die Tabellenspitze in Gruppe B der Dota 2 Dreamleague gesichert. Mit insgesamt vier Siegen geht das serbische Team in einer remis-reichen Gruppenphase Gestärkt in den nächsten Turnierabschnitt über.

„Natürlich sind wir mit dem Ergebnis zufrieden. Die Teams von Gruppe A sind aber auch gut“, sagte Matvey „MieRo“ Vasyunin im Interview nach dem Spiel. „Wir werden uns auf sie vorbereiten und unser bestes Spiel zeigen.“

9Pandas verlor nur ein Match, gegen den doppelten Major-Gewinner Gaimin Gladiators. Das Team um den Deutschen Erik „tOfu“ Engel konnte aber sonst nur einen weiteren Sieg einfahren und beendete die erste Gruppenphase auf Platz Zwei.

In Gruppe A schied Team Liquid bereits früher aus dem Turnier aus. Der Gewinner des westeuropäischen Dota Pro Circuits gewann nur sein letztes Match gegen TSM. Die sonst drei unentschiedenen Serien und drei Niederlagen reichten nicht für den nächsten Abschnitt des Turniers. Aydin „Insania“ Sarkohi twitterte eine Entschuldigung und beteuerte, das Team versuche seine Probleme bis zum Bali-Major zu beheben.