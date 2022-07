Neukirchen/Österreich - Jetzt lässt Urs Fischer die Eisernen nochmal richtig schwitzen: Im Trainingslager in Neukirchen will der Trainer das Bundesliga-Team des 1. FC Union Berlin fit machen für die kommende Saison. Per Charterjet reisen Kapitän Christopher Trimmel und seine gut 30 Kollegen am Montag nach Salzburg, von dort geht es am frühen Nachmittag per Bus weiter in den Trainingsort am Großvenediger.

„Wir werden normal trainieren. Es geht darum, wenn es dann wirklich zählt, bereit zu sein“, sagte Fischer vor dem Abflug. Im letzten Testspiel gegen Bohemians Dublin war der Schweizer trotz des 2:1-Sieges mit seinem Team nicht zufrieden gewesen. „Nächste Woche müssen wir da deutlich wieder arbeiten“, sagte Mittelfeldspieler Rani Khedira.

Bis zum 20. Juli dauert das Camp in den Alpen. Am 15. Juli ist Dynamo Budweis der Testkontrahent, einen Tag später geht es in Lienz gegen den italienischen Erstligisten Udinese Calcio. Nicht mitreisen werden Timo Baumgartl nach seiner Krebsoperation sowie Kevin Möhwald nach seiner Corona-Infektion.