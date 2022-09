Abendrenntag in Hoppegarten: Western Soldier ist Favorit Der mit 15.000 Euro dotierte Preis der veovia ist am Freitagabend das sportlich wichtigste von sieben Rennen in Hoppegarten. Die Prüfung führt über 1600 Mete... dpa

ARCHIV - Schild mit Lageplan von der Rennbahn Hoppegarten. /Symbolbild Gerald Matzka/dpa-Zentralbild/ZB

Hoppegarten -Der mit 15.000 Euro dotierte Preis der veovia ist am Freitagabend das sportlich wichtigste von sieben Rennen in Hoppegarten. Die Prüfung führt über 1600 Meter und vereint sechs erprobte Pferde am Start. Beste Chancen auf die Siegprämie von 7500 Euro meldet der das Höchstgewicht von 60 Kilogramm tragende Western Soldier an. Im Sattel sitzt Championjockey Bauyrzhan Murzabayev, der in sämtlichen Rennen Engagements hat.