Abgehärtet: Braunschweigs Gechter nützen Hertha-Erlebnisse Eintracht Braunschweigs Neuzugang Linus Gechter hat durch die sportlichen Rückschläge bei Hertha BSC in der jüngsten Vergangenheit viel Erfahrung gesammelt. ... dpa

Chiclana de la Frontera -Eintracht Braunschweigs Neuzugang Linus Gechter hat durch die sportlichen Rückschläge bei Hertha BSC in der jüngsten Vergangenheit viel Erfahrung gesammelt. „Weil wir gegen den Abstieg gespielt haben, war es auch nicht immer leicht. Ich habe viel erlebt, was mich abgehärtet hat“, sagte die Leihgabe des Berliner Fußball-Bundesligisten der „Braunschweiger Zeitung“ im Trainingslager in Spanien.