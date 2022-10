Abkehr vom Big-City-Label: Bernstein fordert Demut Hertha-Chef Kay Bernstein mag den Begriff vom Big-City-Club überhaupt nicht. Das macht er in einer TV-Doku deutlich. Demut, Tradition und gesellschaftliche W... dpa

ARCHIV - Kay Bernstein spricht. Soeren Stache/dpa/Archivbild

Berlin -Hertha-Präsident Kay Bernstein will das Image vom Big City Club endgültig loswerden. „Wir wollen aber auch ruhig, sachlich und demütig agieren. Das würde ich mir wünschen, dass wir unsere Aufgaben annehmen, dass wir sie gewissenhaft umsetzen und dann Schritt für Schritt besser werden. Und ob wir dann in zehn Jahren europäisch oder in der ersten oder in der zweiten Liga spielen, das wird von unserem Machen abhängig sein. Wir müssen erst mal das Fundament hinbekommen“, sagte der Chef des Berliner Fußball-Bundesligisten in der Dokumentation „Unser Verein: 'Ha Ho He! Hertha BSC!'“ des Senders rbb, die am Dienstag (20.15 Uhr) gesendet wird.