Absage an Innsbruck: Bobbahn soll erneuert werden Italien will am Neubau einer Bob- und Rodelbahn in Cortina d'Ampezzo festhalten und für die Olympischen Winterspiele 2026 nicht nach Innsbruck ausweichen. dpa

