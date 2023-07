Abschied aus Berlin: Spielmacher Tamir Blatt verlässt Alba

Der 26-Jährige sucht nach zwei Jahren in der BBL eine neue Herausforderung - womöglich in seiner Heimat.

Tamir Blatt wird in der kommenden Saison nicht mehr für Alba Berlin spielen. Wie der Basketball-Bundesligist am Dienstag mitteilte, verlässt der 26 Jahre alte Spielmacher den Hauptstadtclub nach zwei Spielzeiten wieder. Der israelische Nationalspieler bestritt für Alba 70 Spiele in Bundesliga und Pokal und 60 Euroleague-Partien. 2022 gewann er mit den Berlinern den deutschen Meistertitel und den Pokal.

Sportdirektor Ojeda bringt lobende Worte ein

„In seinen zwei Jahren bei uns hat er sehr hart gearbeitet, um zu zeigen, dass er in der Euroleague bestehen kann. Spätestens in der letzten Saison hat er bewiesen, dass er dieser Herausforderung auch gewachsen ist. Uns gegenüber hat er Dankbarkeit dafür gezeigt, dass wir unser Vertrauen in ihn gesetzt haben. Darüber freuen wir uns sehr. Jetzt kann er sich bei seinen neuen Aufgaben weiter beweisen“, sagte Albas Sportdirektor Himar Ojeda.

Für welches Team Blatt künftig spielen wird, wurde nicht mitgeteilt. Allerdings gibt es Gerüchte, wonach Maccabi Tel Aviv Interesse an einer Verpflichtung hat. Beim israelischen Topclub träfe Blatt auf seinen ehemaligen Coach Oded Kattash.