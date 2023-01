Abstiegsgefährdete Hertha im Derby gegen Union unter Druck Hertha BSC will nach vier Niederlagen in Serie mal wieder das Derby gegen den 1. FC Union Berlin gewinnen und ein im Abstiegskampf dringend benötigtes Erfolg... dpa

Berlin -Hertha BSC will nach vier Niederlagen in Serie mal wieder das Derby gegen den 1. FC Union Berlin gewinnen und ein im Abstiegskampf dringend benötigtes Erfolgserlebnis schaffen. Die Charlottenburger sind am Samstag (15.30 Uhr/Sky) klarer Außenseiter im Bundesliga-Duell mit dem Rivalen aus Köpenick im Olympiastadion. Hertha geht angeschlagen in das brisante Stadt-Duell.