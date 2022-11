Abstimmung: Hertha gründet Frauenfußball-Abteilung Hertha BSC gründet als einer der letzten Bundesligisten im Männerbereich eine Abteilung für Mädchen- und Frauenfußball. Auf der Mitgliederversammlung am Sonn... dpa

Berlin -Hertha BSC gründet als einer der letzten Bundesligisten im Männerbereich eine Abteilung für Mädchen- und Frauenfußball. Auf der Mitgliederversammlung am Sonntag in der Messehalle 22 am Funkturm stimmten die meisten der in der Spitze 1551 anwesenden Mitglieder für den Aufbau der neuen Abteilung, Gegenstimmen gab es nicht. Beabsichtigt ist, ab der Saison 2023/2024 in den Spielbetrieb des Berliner Fußball-Verbandes einzusteigen.