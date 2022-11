Abwahl von Hertha-Aufsichtsratschef Brüggemann abgelehnt Klaus Brüggemann bleibt Aufsichtsratsvorsitzender von Fußball-Bundesligist Hertha BSC. Bei einem Abwahlantrag wurde auf der Mitgliederversammlung der Berline... dpa

Klaus Brüggemann bleibt Aufsichtsratsvorsitzender von Fußball-Bundesligist Hertha BSC. Andreas Gora/dpa

Berlin (dpa) – -Klaus Brüggemann bleibt Aufsichtsratsvorsitzender von Fußball-Bundesligist Hertha BSC. Bei einem Abwahlantrag wurde auf der Mitgliederversammlung der Berliner am Sonntag in der Messehalle 22 am Funkturm die nötige dreiviertel Mehrheit verfehlt. Von den 1189 zählenden Stimmen stimmten 614 Mitglieder für eine Abwahl, das waren bei 575 Gegenstimmen lediglich 51 Prozent.