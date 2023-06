Abwärtstrend der DFB-Auswahl - Vier Siege in 15 Spielen

Hansi Flick legte mit der Fußball-Nationalmannschaft mit acht Siegen nacheinander einen Rekordstart als Bundestrainer hin. In den weiteren 15 Partien gelange...

Warschau -Hansi Flick legte mit der Fußball-Nationalmannschaft mit acht Siegen nacheinander einen Rekordstart als Bundestrainer hin. In den weiteren 15 Partien gelangen dem 58-Jährigen dagegen nur noch vier Erfolge.

Das 0:1 in Warschau gegen Polen war die elfte sieglose Partie. Der 4:2-Sieg gegen Costa Rica im letzten WM-Gruppenspiel in Katar besiegelte zudem das frühe deutsche Turnier-Aus - denn in den beiden vorherigen Gruppenspielen konnte Deutschland nicht gewinnen.

Am kommenden Dienstag trifft die DFB-Auswahl zum Saisonabschluss in Gelsenkirchen auf Kolumbien

Die vergangenen 15 Länderspiele der Fußball-Nationalmannschaft:

29.03.2022 Niederlande - Deutschland 1:1 Testspiel 04.06.2022 Italien - Deutschland 1:1 Nations League 07.06.2022 Deutschland - England 1:1 Nations League 11.06.2022 Ungarn - Deutschland 1:1 Nations League 14.06.2022 Deutschland - Italien 5:2 Nations League 23.09.2022 Deutschland - Ungarn 0:1 Nations League 26.09.2022 England - Deutschland 3:3 Nations League 16.11.2022 Oman - Deutschland 0:1 Testspiel 23.11.2022 Deutschland - Japan 1:2 WM-Gruppenphase 27.11.2022 Spanien - Deutschland 1:1 WM-Gruppenphase 01.12.2022 Costa Rica - Deutschland 2:4 WM-Gruppenphase 25.03.2023 Deutschland - Peru 2:0 Testspiel 28.03.2023 Deutschland - Belgien 2:3 Testspiel 12.06.2023 Deutschland - Ukraine 3:3 Testspiel 16.06.2023 Polen - Deutschland 1:0 Testspiel