Abwehrspieler Bastian Oczipka beendet Fußball-Karriere

Berlin -Der zuletzt für Arminia Bielefeld spielende Außenverteidiger Bastian Oczipka beendet seine Fußball-Laufbahn.

ARCHIV - Bastian Oczipka jubelt im Union Trikot, auch da verbrachte er einen Teil seiner Fußball-Karriere. Tom Weller/dpa

ARCHIV - Auch in Bielefeld kam Bastian Oczipka zum Einsatz. Friso Gentsch/dpa

„Es war eine geile Karriere. Eine lange Karriere.Eine intensive Zeit. Die nun zu Ende ist. Nach fünfzehn Jahren ist nun Schluss“, schrieb der 34-Jährige in den sozialen Medien. Der in Bergisch Gladbach geborene Abwehrmann absolvierte für den FC St. Pauli, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Schalke 04 und Union Berlin insgesamt 304 Bundesliga-Spiele, in denen ihm drei Tore gelangen.